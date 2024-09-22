Advertisement

عربي-دولي

19 قتيلا في انفجار منجم للفحم في إيران

Lebanon 24
22-09-2024 | 01:24
A-
A+

Doc-P-1249929-638625903714929917.jpg
Doc-P-1249929-638625903714929917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة الإغاثة الإيرانية فجر اليوم، مقتل 19 شخصا وإصابة 17 آخرين بانفجار منجم للفحم جنوبي محافظة خراسان.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي فجر اليوم أنه وقع انفجار قرابة الساعة 21:00 ليلة أمس في منجم الفحم التابع لمحافظة خراسان الجنوبية وأدى إلى إصابة العشرات وفقد آخرين.
Advertisement
وأضافت أنه تم إرسال 8 فرق تابعة لجمعية الهلال الأحمر لمحافظة خراسان الجنوبية إلى مكان الحادث.
وبحسب التحقيقات الأولية وقع الانفجار نتيجة تسرب لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم.
ومن جانبه أوضح مدير دائرة الأزمات في المحافظة، محمد علي آخوندي، أنه بسبب عمق موقع الحادث والانفجار، هناك احتمال لارتفاع عدد الضحايا، حيث ضم المنجم لحظة وقوع الانفجار ما لا يقل عن 69 عاملا، كانوا متواجدين في البلوكلين  C وB من منجم طبس.
وقال أوخندي إن عدد الإصابات بلغ حتى الساعة 7:25 من صباح اليوم 19 قتيلا و17 جريحا، وعشرات المفقودين الذين تعمل الفرق المختصة على محاولات إنقاذهم.
مشيرا إلى أنه تم استدعاء كافة فرق الإسعاف والعلوم الطبية وإدارة المنطقة والمحافظة إلى المكان، موضحا وقوع عدد كبير من حالات الاختناق بين العمال بسبب الغاز، موضحا أن الانفجار في المنجم لم يكن على هيئة حريق أو تدمير شديد للجدران.
وتابع: "اتخذت الترتيبات اللازمة مع كافة المستشفيات لنقل المصابين، كما تم التنسيق مع دائرة الطب للتعامل مع جثامين القتلى". 
كما لفت أوخندي إلى احتمالية ارتفاع عدد الوفيات في المنجم، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع لإدارة الأزمة بحضور والي جنوب خراسان في موقع الحادث، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الصدد وإصدار الأوامر لمتابعات الواقعة بشكل أسرع وإبلاغ أهالي ضحايا الحادث.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:08 | 2024-09-22
06:00 | 2024-09-22
05:55 | 2024-09-22
05:37 | 2024-09-22
05:26 | 2024-09-22
05:12 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24