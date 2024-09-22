19 قتيلا في انفجار منجم للفحم في إيران

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أعلنت هيئة الإغاثة الإيرانية فجر اليوم، مقتل 19 شخصا وإصابة 17 آخرين بانفجار منجم للفحم جنوبي محافظة خراسان.وذكرت الهيئة في بيان رسمي فجر اليوم أنه وقع انفجار قرابة الساعة 21:00 ليلة أمس في منجم الفحم التابع لمحافظة خراسان الجنوبية وأدى إلى إصابة العشرات وفقد آخرين.وأضافت أنه تم إرسال 8 فرق تابعة لجمعية الهلال الأحمر لمحافظة خراسان الجنوبية إلى مكان الحادث.وبحسب التحقيقات الأولية وقع الانفجار نتيجة تسرب لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم.ومن جانبه أوضح مدير دائرة الأزمات في المحافظة، محمد علي آخوندي، أنه بسبب عمق موقع الحادث والانفجار، هناك احتمال لارتفاع عدد الضحايا، حيث ضم المنجم لحظة وقوع الانفجار ما لا يقل عن 69 عاملا، كانوا متواجدين في البلوكلين C وB من منجم طبس.وقال أوخندي إن عدد الإصابات بلغ حتى الساعة 7:25 من صباح اليوم 19 قتيلا و17 جريحا، وعشرات المفقودين الذين تعمل الفرق المختصة على محاولات إنقاذهم.مشيرا إلى أنه تم استدعاء كافة فرق الإسعاف والعلوم الطبية وإدارة المنطقة والمحافظة إلى المكان، موضحا وقوع عدد كبير من حالات الاختناق بين العمال بسبب الغاز، موضحا أن الانفجار في المنجم لم يكن على هيئة حريق أو تدمير شديد للجدران.وتابع: "اتخذت الترتيبات اللازمة مع كافة المستشفيات لنقل المصابين، كما تم التنسيق مع دائرة الطب للتعامل مع جثامين القتلى".كما لفت أوخندي إلى احتمالية ارتفاع عدد الوفيات في المنجم، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع لإدارة الأزمة بحضور والي جنوب خراسان في موقع الحادث، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الصدد وإصدار الأوامر لمتابعات الواقعة بشكل أسرع وإبلاغ أهالي ضحايا الحادث.