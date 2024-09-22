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إقتصاد

السيسي يتابع تطورات محطة الضبعة النووية

Lebanon 24
22-09-2024 | 09:14
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 استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطور الأعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني.

وقالت رئاسة الجمهورية اليوم الأحد، إن "السيسي، عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلي".
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وناقش الاجتماع تطور الأعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني، وما تم إنجازه على المستويات كافة، هندسيا وفنيا وإداريا، وكذا على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

 وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد، واستعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، بخاصة في محافظات الصعيد.

واطلع السيسي، خلال الاجتماع على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء، ومشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، بما يعضد من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة.

إقتصاد

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