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إقتصاد

"المركزي" المصري يطرح قريباً حصة من أسهم هذا المصرف في البورصة

Lebanon 24
22-09-2024 | 10:16
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أنه سيطرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية.


وقال في بيان إنه "يعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية".
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ولفت الى انه "من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب".


ويعدّ المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.

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