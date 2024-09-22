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عربي-دولي

تفجير استهدف موكب السفير الروسي لدى باكستان.. إليكم المعلومات الاولية

Lebanon 24
22-09-2024 | 11:37
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أفادت السفارة الروسية لدى باكستان اليوم الأحد، بانفجار لغم بسيارة مرافقة لوفد السفير الروسي ألبرت خوريف، مشيرة إلى وقوع عدد من الإصابات بين الدبلوماسيين الروس.

وقالت السفارة في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "في الطريق من مدينة مينغورا إلى الفندق، انفجر لغم في السيارة المرافقة، وأصيب عدد من الدبلوماسيين الروس".
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وكما أوضحت السفارة، شارك خوريف اليوم الأحد، ضمن وفد من سفراء عدة دول، في منتدى التنمية السياحية في وادي سوات بمقاطعة خيبر بختونخوا.

وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل غرفة التجارة والصناعة في إسلام آباد. (روسيا اليوم)
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