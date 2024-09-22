انتخابات سريلانكا.. "أنورا كومارا ديساناياكي" يحقق فوزًا غير مسبوق

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وبعد انتهاء فرز الأصوات، حصد المرشح الماركسي ديساناياكي 42,3% من الأصوات، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية على موقعها الإلكتروني.وحل زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا في المركز الثاني بحصوله على 32,76 بالمئة من الأصوات، فيما حل الرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريميسينغه (75 عاما) في المركز الثالث بحصوله على 17,27 بالمئة.وأظهرت بيانات مفوضية الانتخابات أن ديساناياكي حصل على 5 ملايين و740 ألف و179 صوتا، يليه بريماداسا بـ4 ملايين و530 ألف و902 صوتا.وكانت الانتخابات التي عقدت يوم السبت حاسمة حيث تسعى البلاد إلى التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها والاضطرابات السياسية الناتجة عنها.وقال ديساناياكي في منشور على إكس: "هذا الإنجاز ليس نتيجة عمل شخصي، بل هو نتيجة جهد جماعي لمئات الآلاف منكم. لقد أوصلنا التزامكم إلى هذا الحد، ولهذا، أنا ممتن للغاية. هذا النصر ملك لنا جميعًا".ويقود ديساناياكي، 55 عامًا، التحالف اليساري "قوة الشعب الوطني"، وهو مظلة لمجموعات المجتمع المدني والمهنيين ورجال الدين البوذيين والطلاب.وكانت الانتخابات بمثابة استفتاء افتراضي على قيادة ويكرمسينغه للتعافي الهش، بما في ذلك إعادة هيكلة ديون سريلانكا بموجب برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي، بعد تخلفها عن السداد في عام 2022.قال ديساناياكي إنه سيعيد التفاوض على صفقة صندوق النقد الدولي لجعل تدابير التقشف أكثر احتمالًا.ولم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات.يسمح نظام الانتخابات في سريلانكا للناخبين باختيار ثلاثة مرشحين على بطاقات الاقتراع الخاصة بهم حسب ترتيب تفضيلاتهم. إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، فسيتم الاحتفاظ بالمرشحين الأولين وسيتم التحقق من بطاقات اقتراع المرشحين المستبعدين لمعرفة التفضيلات الممنوحة لأي من المرشحين الأولين، وستتم إضافة هذه الأصوات إلى إجمالي الأصوات الخاصة بهم. وسيتم إعلان المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد ذلك فائزا.وكان هذا أداءً قويًا لديساناياكي، الذي فاز بأكثر من 3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019، ويشير إلى أن الناخبين سئموا من الحرس السياسي القديم.وهنأ وزير خارجية علي صبري ديساناياكي على المنصة الاجتماعية إكس وقال إنه يأمل أن "يقود بالتزام بالشفافية والنزاهة".وأضاف صبري: "أتمنى للسيد ديساناياكي وفريقه كل النجاح في جهودهم لقيادة سريلانكا إلى الأمام".وأعلنت الحكومة، الخميس، أنها تجاوزت العقبة الأخيرة في إعادة هيكلة الديون من خلال التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الخاصة.في وقت تخلفها عن السداد، بلغ إجمالي ديون سريلانكا المحلية والأجنبية 83 مليار دولار.