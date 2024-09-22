Advertisement

عربي-دولي

السعودية تحدد شروط تأشيرات الزيارة.. تفاصيل هامة لكل مسافر مصري!

Lebanon 24
22-09-2024 | 13:02
A-
A+
Doc-P-1250143-638626325828716178.jpg
Doc-P-1250143-638626325828716178.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر مصرية داخل غرفة شركات السياحة عن الضوابط الجديدة الخاصة بتأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية 2024 -2025.

وقال موقع القاهرة 24 نقلا عن مصادر صحفية له أن ضوابط تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية، إذا كانت بغرض العمرة، فإنها تدخل في برنامج كامل بمشرف من الشركة، ويكون المشرف ضمن ركاب الباص وضوابط وزارة السياحة، وتتعهد الشركة بعودة صاحب التأشيرة مع المشرف.
Advertisement

وأوضحت المصادر أنه إذا كانت تأشيرة الزيارة بغرض الزيارة فقط، فإنه  صاحب التأشيرة يقدم إقرار بأنه المسؤول عن سكنه وبمعرفته، وتعهد من صاحب الزيارة السعودي بعمل إقرار بأنه المسؤول عن صاحب التأشيرة طوال فترة الإقامة، ولا بد أن يكون الإقرار ممهورا بخاتم الغرفة التجارية السعودية.

واشترطت في تأشيرة الزيارة أن يتم عمل الباركود قبل السفر بـ 48 ساعة، لعدم التوجه للمطار دون باركود.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في حزيران الماضي وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج، 83 % منهم من غير المصرح لهم بالحج، حيث ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن و مصابي الأمراض المزمنة".

وألغت وزارة السياحة المصرية تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وذلك تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية.

وبعدها أعلنت شركات السياحة المصرية وقف إصدار تأشيرة B2C وهى إحدى تأشيرات العمرة، حيث تم إيقاف تأشيرة B2C وحجزها من خلال بوابة العمرة الإلكترونية السعودية أمام مصر وباكستان.

وفي شهر أيلول الجاري أعلنت وزارة السياحة قبل أسبوع، عن الضوابط والإجراءات الجديدة التي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج لتسيير رحلات العمرة للعام الجاري، بعد أزمة وفاة الحجاج في موسم الحج الماضي. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:18 | 2024-09-22
16:52 | 2024-09-22
16:36 | 2024-09-22
16:34 | 2024-09-22
16:29 | 2024-09-22
16:23 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24