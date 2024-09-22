مقتل شرطي باكستاني في انفجار استهدف "موكب دبلوماسيين"

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وأشار خان إلى إصابة 4 أفراد شرطة آخرين، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي ندد به الرئيس الباكستاني أصف علي زرداري، ورئيس الوزراء، شهباز شريف.

وقالت الشرطة ومسؤولون حكوميون إن القنبلة انفجرت بينما كان الموكب في طريقه إلى منتجع للتزلج يدعى مالام جابا.



وأضافت الشرطة أن جميع الدبلوماسيين، وعددهم 10 تقريبا، بخير وفي طريقهم للعودة إلى إسلام آباد.



وقال نائب المفتش العام للشرطة محمد علي جاندابور لرويترز إن جميع الدبلوماسيين "بخير (ونجوا) من الهجوم ونُقلوا إلى مكان آمن قبل عودتهم إلى إسلام آباد".



وذكر بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن الدبلوماسيين عادوا بسلام إلى إسلام آباد، من دون تقديم تفاصيل عن جنسياتهم.

أفادت الشرطة الباكستانية، الأحد، بأن انفجارا استهدف موكبا لدبلوماسيين أجانب شمال غربي البلاد أسفر عن مقتل شرطي من طاقم الحراسة.وقال ضابط شرطة منطقة سوات، زاهد الله خان، إن الدبلوماسيين كانوا يزورون منطقة شمال غرب باكستان بدعوة من الغرفة التجارية المحلية للتسويق لها بوصفها وجهة سياحية محتملة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.وأضاف: "أصابت قنبلة مزروعة على جانب الطريق طاقم الحراسة الذي كان يتقدم الموكب".