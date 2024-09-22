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عربي-دولي

بعد وصول صاروخ "فادي".. هكذا تستعدّ حيفا لمزيد من الصواريخ!

Lebanon 24
22-09-2024 | 14:54
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إلى أن سلطات مدينة حيفا شمال إسرائيل، اتخذت إجراءات احترازية في المناطق المهمة بالمدينة وخليجها، تحسبا لتعرضها إلى قصف عنيف من "حزب الله".

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن "مدينة حيفا ومحيطها قد تصبح كصفد وروش بينا، بحيث يستهدفها حزب الله بشكل دائم حتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار".
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بالتوازي، خفّفت سلطات مدينة حيفا من المواد الخطيرة القابلة للاشتعال أو الانفجار في خليج حيفا، ورفعت مستوى الرقابة على إدخالها إلى تلك المنطقة. (روسيا اليوم)
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