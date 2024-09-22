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عربي-دولي
أوروبا لم تعد تجاري التّطور.. مُحيطها مشتعل وداخلها يتخبط!
Lebanon 24
22-09-2024
|
23:08
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اعتبر الدبلوماسي الفرنسي السابق جيرارد أرو أن أوروبا تتخلف بشكل متزايد في مجال التكنولوجيا، عن الولايات المتحدة والصين، وليس لديها إجابة لمعظم التحديات السياسية، مؤكدًا في حديثه مع صحيفة "لو بوينت" أن القارة العجوز تخاطر بالتحول إلى دار رعاية مريحة للمسنين في الوقت الحالي، وقال إن "الأوروبيين يقفون في مؤخرة التغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، وليس في طليعة هذه التغيرات".
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وأضاف: "لا تشهد أوروبا عودة الحروب بين الدول بعد أطول فترة سلام منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية فحسب، بل إن محيطها المباشر يشكل أيضا تهديدا، وتوسع تركيا طموحاتها من القوقاز إلى ليبيا، دون أن تنسى المياه الإقليمية لقبرص واليونان".
وتابع: "وفي الشرق الأوسط، أصبحت إيران على بعد خطوتين من الانضمام إلى النادي النووي، ولم تتعاف ليبيا قط بعد سقوط القذافي. وتونس والجزائر ممزقتان بين الاستبداد والأسلمة والرغبة في الديمقراطية. وأخيرا، في جنوب المغرب العربي، هناك انفجار سكاني في إفريقيا، التي سيتضاعف عدد سكانها تقريبا في العقود المقبلة، وهو ما ينذر بزيادة حادة في ضغوط الهجرة على القارة".
كما أشار إلى أنه وبالإضافة إلى مواجهة المخاطر الجيوسياسية، يتعين على أوروبا أن تشارك بشكل كامل في الثورة التكنولوجية المقبلة، لافتا إلى أنها تمتلك الموارد العلمية اللازمة، ومع ذلك، في الواقع ليس هذا هو الحال، إذ قال: "المزيد من الباحثين والمهندسين يذهبون إلى الولايات المتحدة، حيث سيجدون بالتأكيد التمويل اللازم والمناخ المناسب لإنشاء وتطوير الأعمال التجارية. وكما ذكرنا من قبل، فإن الولايات المتحدة تقدم الابتكارات، بينما تقوم أوروبا بتنظيمها".
وأضاف أرو: "كنت أقابل باستمرار الشباب الفرنسيين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة لإحياء فكرة ما، أو الحصول على براءة اختراع، أو إجراء البحوث. لقد كانوا يعلمون أنه سيكون من الأسهل عليهم البقاء على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي".
وأكد أنه "في مواجهة هذه التحديات، يتعين على الأوروبيين أن يعالجوا في الوقت نفسه مشاكلهم الداخلية". (روسيا اليوم)
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