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عربي-دولي
احتجزتهما إسرائيل عقب حادث إطلاق النار عند معبر اللنبي.. الأردن يستعيد اثنين من مواطنيه
Lebanon 24
22-09-2024
|
23:15
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أكد الأردن استعادة اثنين من مواطنيه، احتجزتهما إسرائيل في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع عند جسر الملك حسين (معبر اللنبي)، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين، في الثامن من أيلول الجاري.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية عودة مصلح العودات وحسين النعيمات إلى المملكة.
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وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن "الوزارة منذ وقوع الحادثة، تابعت أحوال المواطنيْن ونسقت مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن".
وأشار القضاة إلى أنهما "دخلا بالفعل الأراضي الأردنية، وهما بصحة جيدة واتجها إلى ذويهما".
وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلنت محكمة إسرائيلية الإفراج عن العودات والنعيمات، اللذين تم اعتقالهما بعد الهجوم عند معبر اللنبي.
وفي وقت سابق من أيلول الجاري، شهد المعبر الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة عملية إطلاق نار نفذها أردني يدعى ماهر الجازي، مما أسفر عن مقتل 3 حراس أمن إسرائيليين.(سكاي نيوز)
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