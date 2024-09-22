استشهاد 4 اطفال ووالدتهم في غارة اسرائيلية

استشهد 4 أطفال وأمهم وأصيب آخرون، فجر الإثنين، بقصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن "طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو سمك قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح"، مما أدى إلى استشهاد 4 أطفال ووالدتهم وإصابة آخرين.

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