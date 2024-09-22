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استشهاد 4 اطفال ووالدتهم في غارة اسرائيلية

Lebanon 24
22-09-2024 | 23:19
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استشهد 4 أطفال وأمهم وأصيب آخرون، فجر الإثنين، بقصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن "طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو سمك قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح"، مما أدى إلى استشهاد 4 أطفال ووالدتهم وإصابة آخرين.
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كما أطلقت مروحيات إسرائيلية النار تجاه منازل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، في حين جددت المدفعية قصفها العنيف للأحياء الجنوبية الغربية للمدينة.
 
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