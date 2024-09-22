في خطوة لم يُعلن عنها.. زيلينسكي يزور مصنع ذخيرة في مسقط رأس بايدن

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توقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مسقط رأس نظيره الأميركي جو بايدن في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، في خطوة لم يعلن عنها مسبقا.لكن هذا التوقف لم يكن لزيارة منزل بايدن القديم، بل لمتابعة العمل في مصنع للذخيرة قال إنه يكثف تصنيع قذائف المدفعية عيار 155 ملليمترا التي يستخدمها الجيش الأوكراني.وإلى جانب صور له وهو يوجه الشكر لعمال المصنع، قال زيلينسكي في منشور على "إكس": "في أماكن مثل هذه يمكنك أن تشعر حقا أن العالم الديمقراطي يمكن أن تكون له السيادة".ووصل زيلينسكي إلى الولايات المتحدة أمس الأحد، لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحث شركاءه على المساعدة في تحقيق "نصر مشترك من أجل سلام عادل حقا".وقال في منشور سابق على "إكس" إلى جانب خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي الذي ألقاه من على متن طائرته: "سيحدد هذا الخريف مستقبل الحرب".وأصبحت مخاوف الرئيس الأوكراني بشأن نقص الذخائر أكثر إلحاحا، مع استهداف روسيا شبكة الطاقة في أوكرانيا قبل أشهر الشتاء الصعبة.وفي خطابه المصور، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها "من أجل زيادة الدعم الذي يقدمه شركاؤنا وإجبار روسيا على ‭‭‬‬قبول خيار السلام"، وذلك من خلال الحصول على الأسلحة ومن خلال الجهود الدبلوماسية أيضا.وتوجه زيلينسكي إلى نيويورك، حيث من المتوقع أن يلتقي رؤساء الشركات الأمريكية لمناقشة احتياجات بلاده من الطاقة وكذلك زعماء الدول والمنظمات الدولية.وتتزامن زيارة زيلينسكي مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإعداد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، قيمتها 375 مليون دولار. (سكاي نيوز)