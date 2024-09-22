مشروع قانون موقت لتجنب إغلاق الحكومة.. هذا ما كشفه الجمهوريون

Advertisement

اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الأحد، مشروع قانون لتمويل مؤقت للحكومة لمدة ثلاثة أشهر لتجنب إغلاق جزئي لها نهاية الشهر.وتستبعد خطة جونسون طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض متطلبات جديدة على الناس لتقديم إثبات مواطنة للتسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.وبحسب وكالة "رويترز" فإن جونسون بعث تفاصيل الخطة برسالة إلى أقرانه في الحزب الجمهوري قبل ثمانية أيام فقط من نفاد التمويل التقديري الحالي للحكومة البالغ 1.2 تريليون دولار في 30 ايلول.وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء الأربعاء، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على الخطة.ومن شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق شريحة واسعة من عمليات الحكومة قبل أسابيع من انتخابات الخامس من تشرين الثاني.وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد دعا إلى تمديد أساسي لتمويل الحكومة حتى كانون الاول، وهذا ما يتماشى مع اقتراح جونسون الذي يتضمن تمويل الحكومة حتى 20 كانون الاول أيضاً.وقال جونسون في الرسالة: "كما علمنا التاريخ وتؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوما من الانتخابات المصيرية سيكون عملا من أعمال سوء الممارسة السياسية".ورفض مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل يبلغ 220-211، الأربعاء اقتراح جونسون السابق لتمديد التمويل لمدة ستة أشهر بما يشمل إجراء تسجيل الناخبين، والذي يصفه الديمقراطيون وأنصار الديمقراطية بأنه غير ضروري لأنه من غير القانوني بالفعل أن يصوت من لا يتمتعون بالمواطنة في الانتخابات الاتحادية.وسيكون أمام الكونغرس موعد نهائي أكثر أهمية في الأول من كانون الثاني المقبل، وسيتعين على المشرعين بحلول ذلك الوقت رفع سقف ديون البلاد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الاتحادية. (الحرة)