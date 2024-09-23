فيضانات قوية تضرب اليابان وتودي بحياة 6 أشخاص

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الاثنين، بمصرع 6 أشخاص على الأقل في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في محافظة إيشيكاوا.





وقال مسؤول في الدفاع المدني الياباني، أن "حصيلة الضحايا هي قتيل و5 حالات لم يؤكد الطب الشرعي وفاتها حتى اللحظة "شبه وفاة" يواجه أصحابها توقف القلب والتنفس".

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ويستخدم اليابانوين مصطلح "توقف القلب والتنفس" لوصف حالة الوفاة قبل أن يؤكدها طبيب بشكل رسمي.

وذكرت شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية، أن 4 آلاف منزل أصبحت بدون كهرباء، بعد هطول الأمطار وعزل أكثر من 100 منطقة وإغلاق الطرق بسبب الانهيارات الأرضية.



هذا وفاضت عشرات الأنهار في اليابان منذ الاسبوع الماضي، مما تسبب بأضرار جسيمة في حين لم تتعاف البلاد حتى الآن من تبعات زلزال مميت ضربها في شهر يناير الماضي بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل أكثر من 370 شخصا وإلحاق أضرار بالطرق والبنية التحتية الرئيسية الأخرى، ولا تزال عواقبه تؤثر على الصناعات المحلية والاقتصاد والحياة اليومية.



وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية فإن المنطقة شهدت هطول أمطار غزيرة بكميات غير مسبوقة، حيث تجاوزت كمية المتساقطات بين السبت والأحد في واجيما 540 ملم، وهو رقم غير مسبوق منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1976.



وذكرت قناة "NHK" التلفزيونية الأحد أنه تم الإعلان عن إجلاء أكثر من 131 ألف شخص في سبع مدن وبلدات في محافظة إيشيكاوا غرب جزيرة هونشو بسبب الأحوال الجوية. (روسيا اليوم)



