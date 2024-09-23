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عربي-دولي
أصله يمني.. عمدة المدينة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في أميركا يؤيد ترامب وهذا ما قاله عنه
Lebanon 24
23-09-2024
|
02:15
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أكد عمدة المدينة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة بأميركا، وهي Hamtramck المجاورة في ولاية ميشيغان لمدينة ديترويت، تأييده للرئيس السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، ووصف اختياره رئيسا للولايات المتحدة بأنه "الأصح والأنسب في هذا الوقت الحرج" وفق تعبيره في منشور كتبه باللغة العربية في "فيسبوك" أمس الأحد.
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واعترف أمير غالب، المولود قبل 44 عاما في اليمن، والأب لثلاثة بنات، بأنه وترامب لم "يتفقا على كل شيء" لكنه قال إنه يعتبر الرئيس السابق رجل مبادئ، وقال: "برغم من أنه يبدو جيدًا، فقد يفوز أو لا يفوز في الانتخابات ويصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، لكنني أعتقد أنه الاختيار الصحيح لهذا الوقت الحرج".
كما قال غالب الذي هاجر بعمر 17 إلى الولايات المتحدة أيضا: "لن أندم على قراري مهما كانت النتيجة، وأنا مستعد لمواجهة العواقب. ولهذا السبب، ولأسباب أخرى عدة، أعلن دعمي وتأييدي للرئيس السابق، ونأمل أن يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، دونالد ترامب (..) الآن، دع القافلة تبدأ رحلتها، فهذه مجرد نقطة البداية" وأعاد ترامب نشر رسالة غالب في حسابه بمنصة Truth Social التي أسسها، والشبيهة بموقع "X" التواصلي.
يأتي تأييد غالب لترامب بعدما التقيا الأسبوع الماضي لإجراء محادثة خاصة لمدة 20 دقيقة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة Detroit News المحلية، وفيها ذكر أيضا أن "ترامب كان يعرف الكثير عني قبل الاجتماع، فتحدثنا عن مواضيع مختلفة بما في ذلك المناظرات وتحديثات استطلاعات الرأي وإحصائيات الأصوات في ميشيغان، كما حول مخاوف الأميركيين العرب، واليمنيين بشكل خاص. كما تحدثنا عن الوضع في اليمن".
أما عن مدينة "هامترامك" التي يرأس عامر مجلسها البلدي، فسكانها 27 ألفا، معظمهم مسلمون، وهي المدينة الأميركية الوحيدة التي يديرها المسلمون بالكامل، وأكثر من 40% من سكانها ولدوا في الخارج، وفق الوارد بسيرتها.(العربية)
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