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عربي-دولي

هاريس تجمع 27 مليون دولار بيوم واحد

Lebanon 24
23-09-2024 | 02:04
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مع احتدام السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض في الولايات المتحدة، تمكنت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس من جمع 27 مليون دولار خلال فعالية لجمع التبرعات في نيويورك أمس الأحد، في أكبر حصيلة تبرعات لها منذ توليها حملة الرئاسة من الرئيس جو بايدن، وفق ما أكد مسؤول في حملتها
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وعلى الرغم من أن هاريس لديها أموال أكثر بكثير من الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن هذه الأموال الجديدة ستكون مهمة ومطلوبة للتنافس مع الإعلانات الباهظة الثمن من قبل مجموعات خارجية ذات جيوب عميقة تدعم ترامب، كما قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، حسب ما نقلت "أسوشييتد برس"
سخرت من ترامب
فخلال فعالية جمع التبرعات الضخمة التي أقيمتفي سيبرياني وول ستريت بقاعة رقص ضخمة على طراز أحياء اليونان تضم أكثر من اثني عشر عمودا، وقف قدر كبير من الحشد جنبا إلى جنب بينما راحت هاريس تسخر من ترامب لرفضه مناظرتها مرة أخرى.

وقالت للحشد "يبدو أن خصمي يبحث عن عذر...أشعر بقوة أننا مدينون للشعب الأمريكي، وللناخبين، بالاجتماع مرة أخرى قبل موعد الانتخابات"
كما أكدت لاحقا موقفها هذا، قائلة للصحفيين بعد هبوطها بضواحي واشنطن، "لدينا المزيد لمناقشته".
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