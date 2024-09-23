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في مقاطعة كورسك... الدفاع الروسية تعلن العثور على مخازن أوكرانية تحتوي على ذخائر أميركية وسويدية

Lebanon 24
23-09-2024 | 01:09
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عثر جنود لواء مشاة البحرية الروسية التابع لتشكيل قوات "الشمال/ سيفير" على مخازن تحتوي على إمدادات أسلحة أمريكية وذخيرة سويدية، في مواقع تمت إعادة السيطرة عليها من مقاطعة كورسك.


وقال قائد اللواء في مقطع فيديو مسجل، إنه بعد سيطرة جنود اللواء على مواقع أوكرانية في مقاطعة كورسك وتفتيشها عثروا على مخازن تحتوي على أسلحة أميركية وسويدية.
وأضاف المتحدث: "ننفذ جميع المهام القتالية الموكلة إلينا، وتقدمنا في الأيام الأخيرة لمسافة كبيرة جدا، حيث قمنا بمسح شامل للمنطقة والمواقع الأوكرانية المتواجدة فيها، لا أذكر عددها، لكننا اجتزنا مسافة كبيرة جدا ووجدنا معدات العدو".
 
وأضاف: "عثرنا على آلية من نظام الدفاع الجوي "تونغوسكا" ونظام مدفعي وصاروخي مضاد للطائرات، أجرينا عليها فحصا شاملا، كما عثرنا على عدد كبير من المخابئ التي احتوت على إمدادات أمريكية، وقاذفات RPG-27 أحادية الاستخدام".
وأوضح مقطع الفيديو أيضا أنه تم العثور على قنابل يدوية تابعة لحلف "الناتو" وذخائر سويدية وشارة مكتوبة باللغة الروسية في المواقع المهجورة.
ويقول المقاتلون إنه عندما هرب مسلحو القوات الأوكرانية، قاموا بخلع الأشرطة الزرقاء التي تحدد هوية الأوكرانيين وربطوا الأشرطة الروسية - الحمراء.
وأشار المقاتلون إلى أن قرار القوات الأوكرانية بمغادرة المنطقة المحصنة تأثر بالضغط النفسي الذي يتعرضون له، حيث هاجمت مجموعتان روسيتان مكونتان من 12 شخصا هذه المواقع من جهتين، ما أجبر العدو على الفرار.
كما نشرت الوزارة لقطات لعمليات القتال ومقابلات مع الجنود من لواء مشاة البحرية التابع لتشكيل القوات "الشمال/ سيفير" حول السيطرة على المنطقة المحصنة وتدمير المدرعات والقوات البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية من مقاطعة كورسك. (روسيا اليوم)
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