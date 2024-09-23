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عربي-دولي
مذيعات يواصلن الظهور على محطة أفغانية بارزة.. في "تحدٍ لطالبان"
Lebanon 24
23-09-2024
|
03:48
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فيما يبدو أنه "تحدٍ" لسلطة حركة طالبان، تواصل محطة تلفزيونية أفغانية بارزة، السماح للنساء بالظهور على شاشتها وتقديم نشرات وبرامج إخبارية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية.
وكان زعيم طالبان، هبة الله أخوندزاده، قد أمر المسؤولين الأفغان بتنفيذ قانون جديد يحد من حقوق المرأة ويكرس رؤية صارمة للمجتمع الإسلامي، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
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ويفرض القانون المكون من 35 بندا، الذي أعلن عنه الشهر الماضي، محظورات قد يؤدي تطبيقها إلى "تعزيز السيطرة المشددة بالفعل" على السكان.
ويُلزم هذا القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل، كما يحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال، وأداء الصلاة، ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية، ويحظر المثلية الجنسية، ومسابقات القتال بين الحيوانات، وبث الموسيقى في الأماكن العامة، والأعياد غير الإسلامية.
ووصفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، القانون بأنه "رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان".
ومنذ عودتها إلى السلطة في آب 2021، تطبّق الحركة تفسيرها المتشدد للشريعة، وخصوصا القيود على النساء، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات "تكرّس التمييز والفصل القائم على النوع الاجتماعي".
وأغلقت سلطات طالبان أبواب المدارس الثانوية ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزّهات وصالات الرياضة والحمامات.
وعن استمرار النساء بالعمل في قناة "تولو"، أوضح سعد محسني، الرئيس التنفيذي لمجموعة موبي، أكبر شركة إعلامية في أفغانستان، أنه مع انتقال البلاد بشكل متزايد إلى "العصور المظلمة للنساء"، فإن قناته "تمكنت من توفير شعاع غير متوقع من الضوء".
وأضاف الرجل البالغ من العمر 58 عاما: "أعتقد أننا كطائر كناري في منجم فحم. فطالما أن النساء يظهرن على شاشة التلفزيون، فنحن نعلم أنه لم يتم إسكاتهن بالكامل".
وتابع: "ندرك أننا بحاجة إلى المثابرة، لكنني أعاني من ليالٍ عديدة بلا نوم".
ومن المدهش، كما يقول محسني، أن قناة "تولو" أصبح لديها فريق نسائي أكبر في نشرات الأخبار، بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، إذ أضحى عددهن 20 امرأة بعد كن 8 فقط.
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