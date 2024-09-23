مسؤول إيراني رفيع: أسطورة عدم هزيمة إسرائيل باطلة

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رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن لبنان وشعبه صمدوا بمواجهة الضربات الإسرائيلية، معتبراً أن الشعب اللبناني أثبت شجاعته بذلك.وأضاف أنهم حققوا في عام 2000 انتصارا استراتيجيا ضد إسرائيل وكانوا مثالا للصمود والثبات من قبل الشعوب.ورأى أن الأسطورة التي رسموها عن عدم هزيمة إسرائيل هي أسطورة باطلة ووهمية، واصفا إسرائيل بأنها "وحش مصطنع قابل للكسر تماما".كما جدد على موقف بلاده الداعم لكل تلك الجبهات في المنطقة معنويا، على حد تعبيره. (العربية)