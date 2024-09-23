برئاسة محمد غازي الجلالي.. الأسد يُصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

Advertisement

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي.وستتألف الحكومة السورية الجديدة من:- الدكتور محمد غازي الجلالي رئيسا لمجلس الوزراء- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف- الدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية- الدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للصناعة- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية- المهندس محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة- العماد علي محمود عباس وزيرا للدفاع- المهندس إياد الخطيب وزيرا للاتصالات وتقانة المعلومات- القاضي أحمد السيد وزيرا للعدل- المهندس زهير خزيم وزيرا للنقل- الدكتورة ديالا بركات وزيرا للثقافة- الدكتور فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية- السيد لؤي عماد المنجد وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك- السيد أحمد بوسته جي وزير دولة- الدكتور محمد عامر المارديني وزيرا للتربية (روسيا اليوم)