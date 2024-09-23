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برئاسة محمد غازي الجلالي.. الأسد يُصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

Lebanon 24
23-09-2024 | 08:18
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي.

وستتألف الحكومة السورية الجديدة من:

- الدكتور محمد غازي الجلالي رئيسا لمجلس الوزراء

- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف
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- الدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية

- الدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للصناعة

- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية

- المهندس محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة

- العماد علي محمود عباس وزيرا للدفاع

- المهندس إياد الخطيب وزيرا للاتصالات وتقانة المعلومات

- القاضي أحمد السيد وزيرا للعدل

- المهندس زهير خزيم وزيرا للنقل

- الدكتورة ديالا بركات وزيرا للثقافة

- الدكتور فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية

- السيد لؤي عماد المنجد وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- السيد أحمد بوسته جي وزير دولة

- الدكتور محمد عامر المارديني وزيرا للتربية (روسيا اليوم)
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