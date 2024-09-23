برئاسة محمد غازي الجلالي.. الأسد يُصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي.
وستتألف الحكومة السورية الجديدة من:
- الدكتور محمد غازي الجلالي رئيسا لمجلس الوزراء
- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف
- الدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية
- الدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للصناعة
- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية
- المهندس محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة
- العماد علي محمود عباس وزيرا للدفاع
- المهندس إياد الخطيب وزيرا للاتصالات وتقانة المعلومات
- القاضي أحمد السيد وزيرا للعدل
- المهندس زهير خزيم وزيرا للنقل
- الدكتورة ديالا بركات وزيرا للثقافة
- الدكتور فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية
- السيد لؤي عماد المنجد وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
- السيد أحمد بوسته جي وزير دولة
- الدكتور محمد عامر المارديني وزيرا للتربية (روسيا اليوم)