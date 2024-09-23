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عربي-دولي

جريمة تهزّ دولة عربية... ذبح زوجته أمام أولادهما وطالباتها!

Lebanon 24
23-09-2024 | 08:22
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أفاد مصدر أمني في محافظة النجف العراقية بإقدام زوج على نحر زوجته أمام أطفالها وطالباتها اللواتي كانت تقدم لهن دروساً خصوصيا في منزلها.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "الشرطة تلقت بلاغاً بمقتل شابة ثلاثينية داخل منزلها بعد أن أقدم زوجها على نحرها بواسطة سكين أمام أطفالهما وأثناء قيامها بتدريس طالباتها اللاتي يتلقين دروساً خصوصية في منزلها الواقع في حي الميلاد وسط مدينة النجف".
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وأضاف، أن "الزوج هرب بعد ارتكابه الجريمة؛ ما دفع مديرية مكافحة الجريمة بتشكيل فريق بحث ومتابعة للقبض عليه، حيث عمدت المديرية إلى تعميم اسمه وأوصافه على نقاط التفتيش كافة في المدينة وباقي محافظات العراق".
 
وأوضح أن "التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود خلافات بين الزوج وزوجته خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن لا أحد يعرف أسباب تلك الخلافات أو نوايا الزوج".

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