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كم بلغت خسائر الجيش الأوكراني على محور كورسك؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 08:49
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أفادت الدفاع الروسية الاثنين بأن أوكرانيا خسرت على محور كورسك أكثر من 340 جنديا وعددا من المعدات، بينها دبابة و3 مركبات مشاة قتالية ومركبتان قتاليتان مدرعتان خلال اليوم الماضي.
 
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت تنفيذ عمليات هجومية، استهدفت خلالها تشكيلات من 10 ألوية أوكرانية في محيط 6 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك.
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وأحبطت القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، محاولات العدو لشن هجمات في اتجاه بلدتين مما أدى إلى سقوط نحو 25 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح، وأسر جندي واحد.

وبدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، تم صد محاولتين أوكرانيتين لاختراق حدود روسيا، خسر العدو خلالهما نحو 30 جنديا بين قتيل وجريح.

واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 13 لواء أوكرانيا في محيط 18 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.

وشنت قوات الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ ضربات على مناطق تمركز واحتياطيات 11 لواء للجيش الأوكراني في محيط 14 مركزا سكنيا في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

وشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال نحو 16400 عسكري و127 دبابة و60 مركبة مشاة قتالية، و95 ناقلة جند مدرعة، و797 مركبة قتالية مدرعة، وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية. (روسيا اليوم)
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