Advertisement

عربي-دولي

هل تهديدات بوتين بالنووي لا تزال تُخيف الغرب؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1250578-638627086852910234.png
Doc-P-1250578-638627086852910234.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "العربية" أنّه خلال الأسابيع الماضية، ومع تصاعد الحديث في أروقة الدول الغربية عن السماح لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي عبر صواريخ طويلة المدى، كثرت التهديدات الروسية وتلويح موسكو بالسلاح النووي.
Advertisement

فحين حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر من أن موافقة الغرب على قيام أوكرانيا بضرب عمق بلاده يعني أن موسكو دخلت في حالة حرب مباشرة مع حلف شمال الأطلسي، سارعت بعض الأصوات إلى التلويح بالسلاح النووي.

وحذر رئيس مجلس النواب، فياتشيسلاف فولودين، من أن استهداف العمق الروسي سيؤدي إلى حرب بالأسلحة النووية.

كما ذكّر البرلمان الأوروبي بأن مقره في ستراسبورغ لا يبعد سوى ثلاث دقائق بالطائرة عن صاروخ روسي باليستي عابر للقارات.

لكن المشهد مختلف على ما يبدو داخل الكرملين، إذ بدأت بعض الأصوات تدرك بأن الاستخدام المتكرر للتهديد النووي بدأ يفقد فعاليته، وأن خطوط موسكو الحمراء تم تجاوزها.

إلى ذلك، رأى محللون ومسؤولون مقربون من كبار الدبلوماسيين الروس أن بوتين بدأ يبحث عن رد أكثر دقة ومحدودًا ضد دول الغرب التي سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ أطول مدى لضرب روسيا.

وقال مسؤول روسي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: "لقد كان هناك فائض من التهديدات النووية"، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

كما أضاف أن تلك التهديدات لم تعد تخيف أحدا"، وفق تعبيره.

بدوره، وصف أكاديمي روسي يتمتع بعلاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين الروس، الخيار النووي بأنه "أقل السيناريوهات الممكنة".

وأضاف: "كل تلك التصريحات حول النووي مبالغ فيها ومضخمة، بل تقلل من وجود خيارات أخرى بديلة". وأردف: "بما أن الغرب لديه بنية تحتية عسكرية منتشرة عالميا، فيمكن العثور على الكثير من نقاط الضعف."

بدورها، رأت تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة آر بوليتيك للاستشارات السياسية ومقرها فرنسا، أن بوتين يدرس مجموعة من الخيارات لردع الدعم الغربي لأوكرانيا، محاولا فرض خطوطه الحمراء.

كما اعتبرت أن الرئيس الروسي يرى الأسلحة النووية "الخيار الأسوأ للجميع بما في ذلك لبلاده".

إلى ذلك، رجحت ألا تنظر موسكو في اتخاذ أي تدابير نووية أو مهاجمة أراضي دول الناتو إلا إذا "شعر بوتين بتهديد وجودي لبلاده أو إذا رأى أنه لا يوجد مخرج آخر".

ويبدو أن تصريحات المسؤولين الروس تراجعت بالفعل مؤخرا، بعد تردد الولايات المتحدة الواضح حتى الآن في رفع القيود المفروضة على ضرب أوكرانيا لأهداف عسكرية في العمق الروسي عبر استخدام صواريخ أميركية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:37 | 2024-09-23
16:03 | 2024-09-23
16:00 | 2024-09-23
15:52 | 2024-09-23
15:38 | 2024-09-23
14:30 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24