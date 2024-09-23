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من هو وزير خارجية سوريا الجديد؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 10:25
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تسلم بسام الصباغ حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة التي يترأسها محمد غازي الجلالي، وذلك بناء على مرسوم أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم.

وتولى الصباغ الحقيبة خلفا لفيصل المقداد، الذي عين نائبا للرئيس الأسد.
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والصباغ دبلوماسي سوري عريق، شغل العديد من المناصب الحيوية آخرها نائب وزير الخارجية والمغتربين منذ اب 2023، وقبل ذلك منصب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة.

كذلك شغل الصباغ منصب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأيضا مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والصباغ حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للعلوم السياسية من جامعة دمشق في العام 1990، وهو من مواليد مدينة حلب 1969. (روسيا اليوم)
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