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اسرائيل تصدر بيانا حول استخدام مطار في قبرص خلال الهجوم على لبنان

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:40
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نشرت وسائل إعلام يوم الاثنين، أنباء تفيد بهبوط اضطراري نفذته طائرة إسرائيلية في أحد مطارات قبرص، بسبب إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو وسط إسرائيل، الأمر الذي نفته تل أبيب تماما.
وتناقلت شبكات إخبارية وقنوات "تلغرام" خبرا مفاده أن "طائرة حربية إسرائيلية أجرت هبوطا اضطراريا في أحد مطارات قبرص".
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وقالت سلطات الطيران الإسرائيلية في بيان: "على النقيض من الأنباء التي تم نشرها مؤخرا، الخطوط الجوية الإسرائيلية تعمل كالمعتاد في عمليات الهبوط والإقلاع، ولا يوجد أي تحويل للرحلات الجوية إلى بلدان أخرى".
(روسيا اليوم)
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