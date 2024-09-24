"واينت": إصابة 4 إسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ في مرج يزرعيل

أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الثلاثاء، بإصابة 4 إسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ، عقب إطلاق صفارات الإنذار في منطقة مرج يزرعيل شمال إسرائيل.





وقال الموقع، إن "عددا من الأشخاص أصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقة مرج يزرعيل، وتقوم فرق نجمة داود الحمراء بمعالجتهم ميدانيا، كما أفاد السكان الذين أصيبوا بحالة من الذعر، أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الصواريخ أو الشظايا".

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من جهة أخرى، أفادت نجمة داود الحمراء أن أضرارا لحقت بسيارة إسعاف في وادي يزرعيل، بعد إصابتها بالغطاء والشظايا، كما أفادت أنه لم تقع إصابات في الحادث.

وفي نهاريا وجيشر زيف وكيبوتز ساعر تم إطلاق صفارات الإنذار صباحا للتحذير من سقوط قذائف صاروخية من لبنان.

وكان حزب الله أعلن في بيانات فجر وصباح اليوم الثلاثاء، أنه أطلق صليات عدة من الصواريخ استهدفت قواعد عسكرية إسرائيلية في عمق شمال إسرائيل، في المقابل يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق الجنوب والبقاع.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان الاثنين إلى 492 شهيدا بينهم 35 طفلا و58 سيدة و1645 جريحا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

ونزح آلاف اللبنانيين من منطقة جنوب لبنان باتجاه بيروت والشمال، وأعلنت الحكومة اللبنانية فتح المدارس لإيواء النازحين.

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى". (روسيا اليوم)