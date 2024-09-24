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إعصار جون العنيف يقترب من سواحل المكسيك

Lebanon 24
24-09-2024 | 00:29
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وُضعت المناطق الساحلية في جنوب المكسيك المطلة على المحيط الهادي، ليل الاثنين، في حالة تأهب عشية وصول الإعصار جون الذي اشتدّت قوته الاثنين ليصبح إعصارا من الفئة الثالثة.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة اليوم الثلاثاء.
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وقال المركز الوطني للأعاصير "إن إتش سي" ومقرّه الولايات المتّحدة إنّ جون بات "قريبا جدا" من اليابسة، ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 195 كلم/ساعة.

وحذّر المركز من أنّ "رياح الإعصار المدمّرة والعواصف المهدّدة للحياة والفيضانات المفاجئة تتواصل".

وأضاف "من الممكن أن تزداد قوة الإعصار خلال الساعتين المقبلتين قبل أن يصل جون إلى اليابسة. بعد وصوله إلى اليابسة، سيضعف الإعصار بسرعة فوق التضاريس المرتفعة في جنوب المكسيك".
وأصدرت السلطات تحذيرا لسكان المناطق الممتدة من شرق أكابولكو إلى باهياس دي هواتولكو على ساحل المحيط الهادي.

ودعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سكان المناطق الواقعة على طول الساحل إلى التأهب.

وكتب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ابحثوا عن أرض أعلى، واحموا أنفسكم ولا تنسوا أن أهم شيء هو الحياة؛ فالأشياء المادية قابلة للاستبدال".

بدورها، أصدرت وكالة الحماية المدنية الوطنية تنبيها أحمر اللون، وطلبت من الناس البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ.

ووفقا لمساره المتوقع، من المفترض أن تدخل عين الإعصار إلى اليابسة في منطقة لاغوناس دي تشاكاهوا ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وهذه المدينة الواقعة في ولاية أواكساكا تبعد حوالي 60 كيلومترا شمال بويرتو إسكونديدو، المدينة الساحلية السياحية البالغ عدد سكانها حوالي 30 ألف نسمة.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار بهطول أمطار غزيرة على ولاية غيريرو المجاورة، التي ضربها إعصار أوتيس من الفئة الخامسة في 25 تشرين الاول 2023.

ودمّر الإعصار أوتيس منتجع أكابولكو الساحلي، مما خلّف أكثر من 40 قتيلا ونحو خمسين مفقودا.

وعلى الجانب الآخر من البلاد، تتعرض مدينتا كانكون وتولوم الشهيرتان للتهديد من عاصفة استوائية من المتوقع أن تصل إلى اليابسة يوم الثلاثاء، وفقا للمركز الوطني للأعاصير. (العربية)
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