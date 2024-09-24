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رئيس إيرلندا يتهم إسرائيل باعتراض رسالته إلى نظيره الإيراني

Lebanon 24
24-09-2024 | 01:50
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اتهم الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز إسرائيل باعتراض رسالة تهنئة أرسلها إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عقب فوزه في الانتخابات الأخيرة. وفيما أشار هيغينز إلى أنه لا يعرف كيف فعل ذلك، نفت السفارة الإسرائيلية في دبلن الاتهام قائلة "اتهام لا أساس له من الصحة"، على ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.
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وجاء في رد السفارة الإسرائيلية في دبلن عبر منصة "X" إن "إسرائيل تعرضت منذ 7 تشرين الاول لمستوى عال من التصريحات والاتهامات الخبيثة التي تجلت غالبا في شكل تحريض على الكراهية".
وأدلى هيغينز بهذه التصريحات أثناء حضوره قمة الأمم المتحدة للمستقبل في نيويورك.
 
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