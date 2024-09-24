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عربي-دولي
مُجددًا.. أميركا تحذّر من السفر إلى إسرائيل
Lebanon 24
24-09-2024
|
02:07
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أعلنت السفارة الأميركية لدى إسرائيل اليوم الثلاثاء، تقييد سفر موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم في مناطق شمال إسرائيل، معتبرة أن البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة.
وقالت السفارة في بيان، إنها "تراقب عن كثب وبشكل مستمر الوضع الأمني استجابة لزيادة التوترات والصراع العسكري المستمر بين إسرائيل وحزب الله".
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وأضافت: "تذكر السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي (بما في ذلك معرفة موقع أقرب ملجأ) حيث تقع الحوادث الأمنية، بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون والصواريخ واختراقات أنظمة الطائرات بدون طيار، غالبا دون أي تحذير".
وأكدت السفارة أنه "تم تقييد موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم مؤقتا من أي سفر شخصي شمال الطريق السريع 65 باتجاه العفولة وشمال / شمال شرق الطريق السريع 71 من العفولة إلى الحدود الأردنية. أي سفر رسمي في هذه المنطقة سيتطلب الموافقة. سيتم السفر المعتمد فقط في المركبات المدرعة".
وحذرت السفارة مواطنيها من "خطر السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة بسبب الوضع الأمني والتوترات الإقليمية المتزايدة كما حذرت من السفر إلى شمال إسرائيل على بعد 2.5 ميل من الحدود اللبنانية والسورية". (روسيا اليوم)
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