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بعد زلزال بقوة 5.9 درجات.. تسونامي يضرب جزرا يابانية

Lebanon 24
24-09-2024 | 02:26
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بعد زلزال ربما يكون ناجما عن نشاط بركاني، ضرب تسونامي ضعيف شواطئ جزر يابانية نائية، صباح اليوم الثلاثاء.

ووقع الزلزال قبالة الساحل، وتم رفع تحذير تسونامي بعد حوالي ثلاث ساعات. ولم ترد أنباء عن أضرار بشرية أو مادية.
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وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من احتمال حدوث تسونامي على سواحل سلسلتي جزر إيزو وأوغاساوارا بعد وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة جزر إيزو. وقامت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بقياس قوة الزلزال عند 5.6 درجة.

ويقيم حوالي 21,500 شخص على الجزر في إيزو وحوالي 2500 شخص على جزر أوغاساوارا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن تسونامي بارتفاع نحو 50 سنتيمترا رصد في منطقة يايني بجزيرة هاتشيجو بعد نحو 30 دقيقة من الزلزال. كما رصدت أمواج أصغر في ثلاث جزر أخرى هي كوزوشيما ومياكيجيما وإيزو أوشيما.

الزلزال سجل قبالة الساحل على بعد نحو 180 كيلومترا إلى جنوب جزيرة هاتشيجو التي تبعد نحو 300 كيلومتر من جنوب طوكيو. وقال سكان هاتشيجو إنهم لم يشعروا بالزلزال، ولم يسمعوا سوى تحذير من حدوث تسونامي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية العامة (إن إتش كيه).

وقال فوميهيكو إمامورا، وهو عالم زلازل بـ"جامعة توهوكو"، إن من المعتقد أن تسونامي مرتبط بنشاط بركاني تحت سطح البحر. وحث سكان المناطق الساحلية على توخي الحذر أثناء سريان التحذير.

وتقع اليابان بمنطقة "الحزام الناري" في المحيط الهادي، وهي خط من الصدوع الزلزالية التي تحيط بالمحيط الهادي، وتعد واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل وتسونامي.(العربية)

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