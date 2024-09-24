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عربي-دولي

ستكون كلمته الأخيرة أمام الأمم المتحدة.. خطاب لبايدن اليوم وهذا ما سيتضمنه

Lebanon 24
24-09-2024 | 03:36
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خلال خطاب سيلقيه في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، سيسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تسليط الضوء على إنجازاته في السياسة الخارجية، في الوقت الذي لايزال يواجه فيه تحديات بسبب حربي أوكرانيا والشرق الأوسط.
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وقبل أربعة أشهر من انتهاء ولايته، سيلقي بايدن كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بينما لا تزال الحربان تنطويان على معضلات من المرجح أن تستمر حتى بعد تركه المنصب.

ومع تعثر جهود التوصل إلى هدنة في غزة واندلاع معركة عبر الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين إنها سترسل عددا إضافيا محدودا من القوات إلى الشرق الأوسط من باب الحيطة والحذر.

وهيمنت عدة تحديات على سياسة بايدن الخارجية خلال فترة رئاسته، بدءا من حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، إلى هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل واحتجازها رهائن في السابع من أكتوبر ورد إسرائيل على ذلك بشن حملة عسكرية على غزة.

كما شغلت جهود التصدي للصين وإيران قدرا كبيرا من وقت الرئيس.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن كلمة بايدن، التي سيلقيها عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ستتيح له فرصة للحديث عما يعتبره إنجازات كبرى خلال فترة ولايته، وسيقول إنه يتعين على المجتمع الدولي دعم أوكرانيا، وإن هناك حاجة إلى حل دبلوماسي في الشرق الأوسط.

وصرحت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى نيويورك بأن بايدن سيعرض "رؤيته لكيفية تعاون العالم من أجل حل هذه المشكلات الكبرى والدفاع عن المبادئ الأساسية مثل ميثاق الأمم المتحدة".(سكاي نيوز)


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