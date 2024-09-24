آخر تطورات الحرب في غزة.. سقوط عدد من الشهداء في ضربات إسرائيلية

Advertisement

أدت ضربات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى استشهاد ما لا يقل عن 7 أشخاص في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب أكثر من 15 شخصا بينهم نساء وأطفال، وفق ما قال مسؤولون فلسطينيون.كما استشهد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين وأصيب 7 بينهم نساء وأطفال، في غارات شنتها إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤولون فلسطينيون.وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن من بين الشهداء 5 أشخاص لقوا حتفهم في غارة على منزل أسرة أبو حرب في قرية قيزان النجار.وأضاف أن الغارة أدت أيضا إلى إصابة 10 آخرين في الأقل.كما أصابت غارة ثانية منزلا في منطقة التحلية بخان يونس، ما أسفر عن استشهاد شخصين في الأقل وإصابة خمسة، حسبما أفاد الدفاع المدني.وتم تأكيد الخسائر الناجمة عن الغارتين في سجلات المستشفيات في خان يونس.وتزعم إسرائيل أنها تحاول تجنب إيذاء المدنيين، لكنها نادرا ما تعقب على الغارات الفردية. (سكاي نيوز)