ارتفاع في أسعار الذهب يشعل الاسواق.. إليكم كم سجّلت الاسعار

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ارتفعت أسعار الذهب، في خضم التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، لمستوى قياسي جديد، الثلاثاء، إذ صعد في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2636.85 دولار للأونصة بعدما بلغ رقما قياسيا عند 2638.37 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتسجل 2661.60 دولار للأوقية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 31.07 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة ليسجل 969.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1053.09 دولار للأوقية. (سكاي نيوز عربية)