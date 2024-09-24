Advertisement

إقتصاد

ارتفاع في أسعار الذهب يشعل الاسواق.. إليكم كم سجّلت الاسعار

Lebanon 24
24-09-2024 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1251015-638627733984353797.jpg
Doc-P-1251015-638627733984353797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب، في خضم التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، لمستوى قياسي جديد، الثلاثاء، إذ صعد في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2636.85 دولار للأونصة بعدما بلغ رقما قياسيا عند 2638.37 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين.
Advertisement

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتسجل 2661.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 31.07 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة ليسجل 969.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1053.09 دولار للأوقية. (سكاي نيوز عربية)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:55 | 2024-09-24
05:29 | 2024-09-24
05:23 | 2024-09-24
05:23 | 2024-09-24
05:11 | 2024-09-24
05:03 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24