أحدٌ لم يشتريها... "فيلا" زيلينسكي عُرِضَت للبيع بهذا المبلغ

أفادت وكالة عقارات إيطالية لوكالة "نوفوستي" بأن فيلا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مدينة فورتي دي مارمي الإيطالية معروضة للبيع، لكنها لم تجد مشتريا.



وقالت "نوفوستي": "ليست الفيلا للبيع الآن، لكنها كانت معروضة للبيع في وقت من الأوقات".

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ووفقا لمراسل "نوفوستي" فإن وكالة العقارات المحلية تبيع قصورا مماثلة لمنزل زيلينسكي مقابل 2.5-3 مليون يورو.



وتبلغ مساحة فيلا زيلينسكي في فورتي دي مارمي أكثر قليلا من 400 متر، وتعود ملكيتها إلى شركة San Tommaso، والمالك المستفيد النهائي منها يلينا زيلينسكايا زوجة زيلينسكي. (روسيا اليوم)