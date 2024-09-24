أميركا تُرسل حاملة طائرات ومدمرتين إلى الشرق الأوسط

Advertisement

أفادت قيادة البحرية الأميركية أن حاملة الطائرات "هاري ترومان" توجهت إلى الشرق الأوسط على رأس مجموعة سفن ضاربة.وقالت قيادة البحرية الأميركية في بيان لها إن "حاملة الطائرات "هاري ترومان" من طراز "نيميتز" غادرت قاعدة نورفولك البحرية".وأشار البيان إلى أن مدمرتين ستنضمان إلى "هاري ترومان" "لإجراء عملية انتشار مجدولة في منطقة عمليات قوات البحرية الأميركية أوروبا-أفريقيا والأسطول السادس الأميركي". (روسيا اليوم)