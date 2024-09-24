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عربي-دولي

أميركا تُرسل حاملة طائرات ومدمرتين إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
24-09-2024 | 10:04
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أفادت قيادة البحرية الأميركية أن حاملة الطائرات "هاري ترومان" توجهت إلى الشرق الأوسط على رأس مجموعة سفن ضاربة.

وقالت قيادة البحرية الأميركية في بيان لها إن "حاملة الطائرات "هاري ترومان" من طراز "نيميتز" غادرت قاعدة نورفولك البحرية".
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وأشار البيان إلى أن مدمرتين ستنضمان إلى "هاري ترومان" "لإجراء عملية انتشار مجدولة في منطقة عمليات قوات البحرية الأميركية أوروبا-أفريقيا والأسطول السادس الأميركي". (روسيا اليوم)
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