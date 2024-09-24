منظمات إنسانية تدعو قادة دول لإنهاء "الكارثة" في غزة

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دعت اللجنة الدائمة المشتركة لعدد من المنظمات الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة، زعماء الدول المتواجدين في نيويورك لحضور الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إنهاء "الكارثة والمعاناة الإنسانية الرهيبة في غزة".جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، الثلاثاء، بشأن التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، وكذلك في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.وقالت اللجنة: "إننا ندعو إلى وقف فوري ومستدام وغير مشروط لإطلاق النار (في غزة)".وشددت على ضرورة منح العاملين في مجال المساعدات الإنسانية "إمكانية الوصول الآمن ودون عوائق إلى المحتاجين".ولفتت إلى أن 2.1 مليون شخص في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية ومعيشية "عاجلة" وأن "خطر المجاعة في المنطقة لا يزال مستمرا".وذكرت أن "خدمات الرعاية الصحية في غزة دمرت، إضافة إلى تسجيل أكثر من 500 اعتداء على خدمات الرعاية الصحية".وأشارت إلى أن إسرائيل "تواصل استخدام القوة غير المتناسبة وغير الضرورية في الضفة الغربية المحتلة"، وأن تزايد "عنف المستوطنين" وهدم المنازل والتهجير القسري يتسبب في وفيات وإصابات.(الأناضول)