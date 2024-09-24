العاهل الأردني: الثقة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بدأت تتلاشى بالنظر لما يحدث في غزة

قال العاهل الأردني عبدالله الثاني إنّ "الثقة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بدأت تتلاشى بالنظر لما يحدث في غزة".

وأضاف العاهل الاردني خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة: "الأردن والعالم كله أدانا هجمات 7 تشرين الاول ولكن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل تم تجاهلها".

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وأشار إلى أنّ "المجازر الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين أصبحت أمرا معتادا بسبب غياب الحماية والمساءلة".

وشدّد على أنّ "الأردن يرفض التهجير القسري للفلسطينيين باعتباره جريمة حرب"، وقال: "لن نكون وطنا بديلا".

وتابع العاهل الأردني أنّ "على إسرائيل أنّ تختار بين احترام القيم الديمقراطية أو المزيد من العزلة والرفض".