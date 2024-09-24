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عربي-دولي

العاهل الأردني: الثقة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بدأت تتلاشى بالنظر لما يحدث في غزة

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:27
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قال العاهل الأردني عبدالله الثاني إنّ "الثقة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بدأت تتلاشى بالنظر لما يحدث في غزة".
 
 
وأضاف العاهل الاردني خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة: "الأردن والعالم كله أدانا هجمات 7 تشرين الاول ولكن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل تم تجاهلها".
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وأشار إلى أنّ "المجازر الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين أصبحت أمرا معتادا بسبب غياب الحماية والمساءلة".
 
 
وشدّد على أنّ "الأردن يرفض التهجير القسري للفلسطينيين باعتباره جريمة حرب"، وقال: "لن نكون وطنا بديلا".
 
 
وتابع العاهل الأردني أنّ "على إسرائيل أنّ تختار بين احترام القيم الديمقراطية أو المزيد من العزلة والرفض".
 
 
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