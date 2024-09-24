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عربي-دولي

محمد جواد ظريف: مستعدون للعمل مع دول أخرى لإنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:39
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أعلنت إيران أنها مستعدة للعمل مع دول أخرى لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وأكدت أنها ستدافع عن نفسها، متهمة إسرائيل بالسعي إلى "توسيع النزاع" في المنطقة.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الإعلامية الأميركية الاثنين عن محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية، قوله "حكومتنا مستعدة للعمل مع دول أخرى لإنهاء الصراع في غزة".
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وأضاف "نحن لا نسعى إلى الحرب لكننا سندافع عن أنفسنا"، مؤكدا أن إيران "لها الحق في الرد في الوقت الذي تختاره" على الانتهاك الواضح لسيادتها بعد أن اغتالت إسرائيل يوم 31 تموز الماضي رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران".

وقال ظريف إن المجتمع الدولي طلب من إيران -بعد الاغتيال- "ضبط النفس من أجل إنهاء الحرب في غزة"، لكن "الوعد بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لم يتحقق أبدا"، حسب قوله.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ نحو عام، خلفت أكثر من 137 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
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