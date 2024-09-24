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عربي-دولي

أوروبا تتجه نحو المفاوضات.. ضغوط جديدة لحل النزاع الأوكراني

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:35
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أفادت صحيفة "لوموند" نقلا عن مصادر دبلوماسية أن السلطات في العواصم الأوروبية تميل بشكل متزايد إلى ضرورة حل النزاع الأوكراني من خلال المفاوضات.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن وزير خارجية إحدى الدول الأوروبيّة الذي عادة ما يتخذ موقفا متشددا تجاه روسيا: "المفاوضات ستتبلور في مرحلة ما، فالوضع على الجبهة صعب والأوكرانيون منهكون".
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واعتبر الوزير الأوروبي أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن قد يود في نهاية خدمته تغيير مساره والتركيز على التسوية الدبلوماسية.

وأكّد مصدر آخر أن الشكل الذي يمكن أن تتم به المفاوضات غير واضح.
 
مضيفا "ما زلنا بعيدين عن التفاصيل المحددة، لكن الكثيرين بدأوا التفكير بالفعل فيما سيحدث بعد نهاية النزاع".

وتابع: "بريطانيا وألمانيا وفرنسا تبحث عن طرق لحل النزاع، غير مستبعدة "السيناريو الكوري" دون اتفاق سلام مع تجميد النزاع".

في وقت سابق، طرح الرئيس فلاديمير بوتين، مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا. وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من كامل أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ووفقا للمبادرة، يجب أن تتخلى كييف عن سعيها للانضمام لحلف الناتو، ويجب تنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما يجب رفع العقوبات المفروضة على روسيا. (روسيا السوم) 
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