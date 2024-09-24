Advertisement

عربي-دولي

لسبب خارج عن صلاحياتها.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل صيدلانياً عربياً

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:55
A-
A+
Doc-P-1251309-638628011544529528.jpg
Doc-P-1251309-638628011544529528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صيدلانيا من القدس في بيتاح تكفا بعد أن أبلغ أحد الزبائن أنه قام بتصويره وهو يلبس خاتما كُتبت عليه عبارة "محمد رسول الله"، مدعيا أنه "شعار تنظيم داعش".

وعقب ذلك، داهمت الشرطة فرع "سوبر فارم" في مدينة بيتاح تكفا بصورة استفزازية، لتقوم بالتحقيق مع العمال العرب.
Advertisement

 وبعدها قامت بتوقيف واعتقال الصيدلاني معتز عليان، بتهمة "دعم داعش" بسبب خاتمه، غير آبهين وبدون أدنى فهم وبعنصرية لعبارة "محمد رسول الله"، رغم شرحه لهم، كما قال رئيس قائمة الجبهة/ العربية للتغيير، النائب أيمن عودة.

وفي رسالته لرئيس الدولة، قال النائب عودة، إن "عنصرية الشرطة بنفس الفاشي بن غفير، والتي استفحلت في ظل الحرب، تجرم أحد أركان الإسلام الخمس وتعتقل شبابنا بصورة تعسفية عنصرية مما قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في الشارع. ولهذا يتوجب اتخاذ موقف حازم ضد تصرف الشرطة، وسياستها وعنصريتها".

وأضاف عودة: "عنصرية المؤسسة الحاكمة تتغلغل لدى الشرطة العنصرية، وهمجية آلة الحرب الإسرائيلية تظهر في الاعتقالات التعسفية ضد المواطنين العرب، عن طريق تجريم عبارات إسلامية وعربية وسياسية".

وتابع عودة: "لن نسمح بتجريم عبارة "محمد رسول الله" ولا أي عبارة دينية، أو أي أمر يعبر عن انتماءات الإنسان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:18 | 2024-09-24
14:27 | 2024-09-24
14:00 | 2024-09-24
13:20 | 2024-09-24
13:00 | 2024-09-24
12:38 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24