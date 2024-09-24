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بالصورة... غزة تتضامن مع لبنان

Lebanon 24
24-09-2024 | 12:05
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمجموعة من الشبان الفلسطينيين من على بحر غزة حيث قاموا بكتابة شعار "سلاماً بيروت" بالرمل مع العلمين اللبناني والفلسطيني، في رسالة دعم للشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي على أرضه وشعبه. 
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