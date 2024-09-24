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إقتصاد

إسرائيل: الموانئ البحرية تُواصل عملها على الرغم من التصعيد

Lebanon 24
24-09-2024 | 12:17
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قالت السلطات الإسرائيلية إن موانئ مدينة حيفا تعمل بكامل طاقتها رغم التصعيد في لبنان.

وأصدرت سلطة الموانئ الحكومية رسالة توضح أنه لا أوامر جديدة في ما يختص بالموانئ الإسرائيلية بدءا من إيلات على البحر الأحمر في أقصى جنوب إسرائيل إلى الموانئ الكبرى على البحر المتوسط في حيفا. (سكاي نيوز)
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