Advertisement

عربي-دولي

سياسي يوناني ينتقد رئيس حكومة أثينا لعدم إدانته سياسات نتنياهو

Lebanon 24
24-09-2024 | 12:25
A-
A+

Doc-P-1251321-638628026161970345.jpg
Doc-P-1251321-638628026161970345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد أليكسيس هاريتسيس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الجديد اليوناني، رئيس الوزراء كيرياكوس ميتشوتاكيس لعدم إدانته لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار هاريتسيس في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، إلى التطورات في الشرق الأوسط، وطلب من الحكومة اليونانية إنهاء دعمها "للسياسات القاتلة" التي تنتهجها إسرائيل.
Advertisement
وتابع: "تتحمل الحكومة اليونانية مسؤولية تاريخية تجاه الشعب اليوناني والقانون الدولي والإنسانية. ويجب عليها أن تتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية وسياساتها القاتلة".
وصف هاريتسيس صمت ميتشوتاكيس حيال التصرفات الإسرائيلية بأنه "مخز".
وأكد أن حكومة نتنياهو تتعمد تصعيد التوتر في المنطقة، مشيراً في هذا السياق إلى الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:18 | 2024-09-24
14:27 | 2024-09-24
14:00 | 2024-09-24
13:20 | 2024-09-24
13:00 | 2024-09-24
12:38 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24