سياسي يوناني ينتقد رئيس حكومة أثينا لعدم إدانته سياسات نتنياهو

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انتقد أليكسيس هاريتسيس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الجديد اليوناني، رئيس الوزراء كيرياكوس ميتشوتاكيس لعدم إدانته لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأشار هاريتسيس في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، إلى التطورات في الشرق الأوسط، وطلب من الحكومة اليونانية إنهاء دعمها "للسياسات القاتلة" التي تنتهجها إسرائيل.وتابع: "تتحمل الحكومة اليونانية مسؤولية تاريخية تجاه الشعب اليوناني والقانون الدولي والإنسانية. ويجب عليها أن تتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية وسياساتها القاتلة".وصف هاريتسيس صمت ميتشوتاكيس حيال التصرفات الإسرائيلية بأنه "مخز".وأكد أن حكومة نتنياهو تتعمد تصعيد التوتر في المنطقة، مشيراً في هذا السياق إلى الهجمات الإسرائيلية على لبنان.(الأناضول)