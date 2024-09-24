زيلينسكي: روسيا لا يمكن أن تقبل بالسلام إلّا مرغمة

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أضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا إنّ "روسيا لن تقبل بالسلام إلا مرغمة، وهذا بالضبط ما نحن بحاجة إليه، إرغام روسيا على (القبول بـ) السلام"، كما نقلت "فراس برس".