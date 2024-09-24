نائبة أميركية تعارض الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا

أعربت العضو في مجلس النواب الأميركي مارجوري تايلور غرين عن معارضتها لاستمرار الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا.



Advertisement



وأرفقت الفيديو بالتعليق: "أنا 100% ضد ذلك، مثل معظم الأميركيين". وأعادت النائبة نشر مقطع فيديو لزيارة الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته للمصنع العسكري في ولاية بنسلفانيا، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.وأرفقت الفيديو بالتعليق: "أنا 100% ضد ذلك، مثل معظم الأميركيين".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تمول الحكومة الأوكرانية بمليار دولار شهريا من أجل ضمان استمرار عملها وتمول الجزء الأكبر من الحرب من خلال تقديم الأسلحة والذخيرة والعتاد".





وشددت على أن "على الولايات المتحدة التفاوض من أجل السلام، وليس إشعال الحرب".

يذكر أن فلاديمير زيلينسكي زار مصنع لإنتاج الذخائر في مدينة سكرانتون الأميركية في مستهل زيارته للولايات المتحدة يوم الأحد الماضي. وطلب المزيد من الذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية. (سكاي نيوز)