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عربي-دولي
روسيا تهاجم أميركا: أينما يدخل الغرب تنشأ أزمة في كل مكان
Lebanon 24
24-09-2024
|
23:21
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوضع في أوكرانيا وغزة يظهر مرة أخرى أن الولايات المتحدة، باعتبارها الحل الرئيسي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراعات في جميع أنحاء العالم.
وقال لافروف: "أينما يدخل الغرب باعتباره الحل الرئيسي، تنشأ أزمة في كل مكان، وتصبح أسوأ بكثير: مئات الآلاف من الضحايا، والدمار، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، الآن نرى صورة مماثلة مع أوكرانيا وصورة مماثلة في المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية".
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وأضاف: "يسعى الغرب إلى إخضاع كل الظواهر والأوضاع والصراعات في مختلف أنحاء العالم، كما يريد أن تحدد الآفاق في أي منطقة وفقا لمصالحه. وفي هذا الصدد، ظهر منذ حوالي 10 إلى 12 سنة مصطلح النظام العالمي القائم على القواعد، الذي تروج له الولايات المتحدة وحلفاؤها".
وأوضح: "في كل مكان حاولوا التصرف كقوة مهيمنة، مثل أفغانستان أعلنوا عن مهمة مكافحة الإرهاب وهربوا بعد 20 عاما، وفي العراق بلد طبيعي ومستقر، ناهيك عن ليبيا التي كانت مزدهرة، وهناك العديد من الحالات المماثلة".
وأشار إلى أن الغرب لا يكلف نفسه عناء شرح كيفية ارتباط قواعده بالقانون الدولي.
ولفت لافروف إلى أنه منذ إنشاء الأمم المتحدة، وفي أي موقف وفي أي فترة زمنية وفي أي جزء من العالم كانت واشنطن منخرطة فيه بطريقة أو بأخرى، لم يكن هناك مكان واحد تحترم فيه الولايات المتحدة المبدأ المركزي المتمثل في الأمم المتحدة، ميثاق المنظمة - المساواة في السيادة بين الدول. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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