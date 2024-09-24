القبض على نجل روث الذي حاول اغتيال ترامب.. هذا ما وجدوا بحوزته

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اعتقلت السلطات الأميركية نجل ريان روث، المشتبه به في محاولة اغتيال دونالد ترامب والمحتجز فيما يتعلق بمحاولة الاغتيال الثانية ضد الرئيس الأميركي السابق، بتهمة حيازة صور إباحية للأطفال على المستوى الفيدرالي. وتم احتجاز أوران ألكسندر روث يوم أمس الثلاثاء، وفقًا لوثائق المحكمة.ويقول المحققون إنهم عثروا على "مئات" الملفات لصور إباحية للأطفال عندما كانوا يبحثون في مسكن الابن في مقاطعة جيلفورد بولاية كارولينا الشمالية يوم السبت فيما يتعلق بتحقيق "غير مرتبط" باستغلال الأطفال.ويواجه الابن تهمتين، بما في ذلك تلقي صور إباحية للأطفال وحيازة صور إباحية للأطفال.ويتم التحقيق مع والده، ريان روث، بشأن محاولة الاغتيال ضد ترامب. وتم اتهامه الأسبوع الماضي ولا يزال قيد الاحتجاز بتهمة حيازة سلاح ناري على المستوى الفيدرالي وحيازة سلاح ناري على الرغم من كونه مجرمًا مدانًا وحيازة سلاح ناري برقم تسلسلي تم محوه.ونجحت الخدمة السرية في حماية ترامب في ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا عندما لاحظوا رجلاً يدفع فوهة بندقية عبر محيط الملعب وأطلقوا النار على الرجل، الذي فر من مكان الحادث.وتم القبض على رايان روث على الطريق السريع بعد فترة وجيزة فيما يتعلق بالمحاولة الواضحة.وزعم المدعون هذا الأسبوع في وثائق المحكمة أن روث كتب رسالة تفصل خططه لاغتياله قبل أشهر من الحادث.وتم العثور على صور إباحية للأطفال على جهاز Samsung Galaxy Note داخل غرفة نوم أوران روث الرئيسية ويُزعم أيضًا أنه يمتلك جهازًا آخر في حوزته.وتقول وثائق المحكمة: "تتضمن هذه الملفات مقاطع فيديو من سلسلة إباحية معروفة للأطفال تم إنشاؤها خارج ولاية نورث كارولينا".(العربية)