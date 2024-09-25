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عربي-دولي

روسيا تعلن السيطرة على بلدة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

Lebanon 24
25-09-2024 | 05:35
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أعلن دينيس بوشيلين، الحاكم الذي عينته روسيا على منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة أوكراينسك في المنطقة، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال بوشيلين في تصريح لبرنامج "سولوفيوف لايف" إن "الوضع في بلدة أوكراينسك، التي تم تحريرها مؤخراً، بات يتطور بشكل مختلف تماماً".
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وذكر أن القوات الروسية تتقدم بنجاح وتقترب من تحرير مدينة كراسنوغوروفكا، في شرق أوكرانيا.

وإلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، ليل الثلاثاء، طائرتين مسيرتين فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود.

وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية، الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم .. بمسيرات على منشآت في الأراضي الروسية ودمرت أنظمة الدفاع الجوي مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك".

وليل الاثنين، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 81 طائرة مسيرة و4 صواريخ خلال الليل.

وأضافت القوات الجوية في بيان على "تليغرام" أنها أسقطت 66 طائرة مسيرة ولم تستطع تتبع 13 طائرة أخرى في عدة مناطق أوكرانية.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ودمرت، خلال تلك الليلة، 13 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن موسكو لا يمكن أن تقبل بالسلام إلا مرغمة، متهما كلا من إيران وكوريا الشمالية بأنهما "متواطئتان" في الحرب التي تخوضها بلاده ضد روسيا.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي وحضرها ممثل لروسيا، وصف زيلينسكي موسكو بأنها غير صادقة في دعواتها للحوار.

زيلينسكي للأمم المتحدة: روسيا لن تقبل بالسلام إلا مرغمة
العرب والعالم
روسيا و أوكرانيازيلينسكي للأمم المتحدة: روسيا لن تقبل بالسلام إلا مرغمة
ووجّه أيضا انتقادات لإيران وكوريا الشمالية اللتين اتهمتهما أجهزة استخبارات غربية بالانخراط على نطاق واسع في تزويد روسيا بالأسلحة، وقد أشير مؤخرا إلى أن طهران زوّدت روسيا صواريخ قصيرة المدى.

ويتوجه زيلينسكي، الخميس، إلى واشنطن للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يعرض الرئيس الأوكراني على بايدن ما يصفها بأنها "خطة النصر"، في حين يثير المرشح الجمهوري دونالد ترامب تساؤلات حول مواصلة الدعم الأميركي لأوكرانيا في حال فوزه بالرئاسة. (العربية)
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