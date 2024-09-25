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عربي-دولي
في رسالة... رصاصة إلى رئيس حكومة سلوفاكيا
Lebanon 24
25-09-2024
|
05:57
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أشار موقع Plus 7 dní إلى أن ديوان الحكومة السلوفاكية تلقى رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء روبرت فيتسو، وتبين أنها تحتوي على رصاصة.
وأضاف الموقع: "أثناء فحص البريد المخصص لرئيس الوزراء روبرت فيتسو، عثر الموظفون على مظروف جذب انتباههم وأظهر فحص الأشعة السينية وجود خرطوشة بداخله".
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وذكر الموقع أن الشرطة السلوفاكية تحقق في تفاصيل مسؤولية الحادث. (روسيا اليوم)
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