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عربي-دولي

في رسالة... رصاصة إلى رئيس حكومة سلوفاكيا

Lebanon 24
25-09-2024 | 05:57
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أشار موقع Plus 7 dní إلى أن ديوان الحكومة السلوفاكية تلقى رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء روبرت فيتسو، وتبين أنها تحتوي على رصاصة.

وأضاف الموقع: "أثناء فحص البريد المخصص لرئيس الوزراء روبرت فيتسو، عثر الموظفون على مظروف جذب انتباههم وأظهر فحص الأشعة السينية وجود خرطوشة بداخله".
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وذكر الموقع أن الشرطة السلوفاكية تحقق في تفاصيل مسؤولية الحادث. (روسيا اليوم)

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