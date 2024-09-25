في رسالة... رصاصة إلى رئيس حكومة سلوفاكيا

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أشار موقع Plus 7 dní إلى أن ديوان الحكومة السلوفاكية تلقى رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء روبرت فيتسو، وتبين أنها تحتوي على رصاصة.وأضاف الموقع: "أثناء فحص البريد المخصص لرئيس الوزراء روبرت فيتسو، عثر الموظفون على مظروف جذب انتباههم وأظهر فحص الأشعة السينية وجود خرطوشة بداخله".وذكر الموقع أن الشرطة السلوفاكية تحقق في تفاصيل مسؤولية الحادث. (روسيا اليوم)