جراء تصاعد الاعتداءات.. وزير فلسطيني: لوضع خطة لقطف ثمار الزيتون وحماية المزارعين

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قال وزير الزراعة الفلسطيني رزق سليمية، الأربعاء، إن المواطنين في الضفة الغربية على أبواب موسم زيتون استثنائي وصعب وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وحرب الإبادة الإسرائيلية.وأضاف في لقاء مع عدد من المؤسسات الفلسطينية، لوضع خطة لقطف ثمار الزيتون وحماية المزارعين، "نتوقع موسما صعبا وخطرا جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين".وتابع: "نواجه هذا العام خطر تكرار منع المزارعين من جني أكثر من 100 ألف دونم العام الماضي، بسبب اعتداءات المستوطنين، إضافة إلى منعهم من دخول أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتي تستوجب استصدار تصاريح، وتعذر وصولهم إلى الأراضي في مناطق مصنفة ج".وزاد: "العام الماضي سجل رسميا منع قطف ثمار نحو 100 ألف دونم مزروعة من أشجار الزيتون، وتقديري هناك نحو 50 ألف دونم مُنع المزارعون أيضا من قطف الثمار فيها غير أنها لم تسجل رسميا".واعتبر الوزير الفلسطيني أن ما يجري في الضفة الغربية "حرب حقيقية بشكل صامت عنوانها المستوطنون".وأردف الوزير الفلسطيني: "الزيتون يرمز لنا كشعب وأرض، بالإضافة إلى أنه موسم اقتصادي واجتماعي وثقافي".وأكمل: "نريد حماية أرضنا وتمكين المزارعين، هذا شهر تحمل المسؤولية، لن نترك المزارعين فرادى".واستطرد: "بتوجيهات رسمية يتطوع موظفو الدولة لجني الثمار بمن فيهم أفراد الأجهزة الأمنية بصورة مدنية".ولفت إلى أنه "في قطاع غزة اليوم حوالي 300 ألف شجرة زيتون في حين دمر الاحتلال نحو 750 ألف شجرة خلال حرب الإبادة".وتوقع وزير الزراعة أن تنتج الضفة الغربية العام الحالي نحو 20 ألف طن من زيت الزيتون، ووصف الموسم بـ "بأكثر من جيد". (الأناضول)